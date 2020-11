Les fans (et les détracteurs) de la famille royale attendaient avec impatience cette dernière saison de la série qui crève nos écrans depuis déjà 4 ans. Une dernière saison qui devait parler de la relation du prince héritier et de Lady Di et qui promettait des révélations et une vision jugée insensible par certains des relations internes de la famille.

"Votre article peut avoir la malheureuse conséquence de faire croire à vos lecteurs que la série télévisée The Crown est réalisée avec une sorte d’approbation de la maison royale ou une acceptation par la maison royale que la trame est factuellement exacte. Nous apprécions que les lecteurs de The Guardian puissent apprécier cette interprétation fictive des événements historiques, mais ils devraient le faire en sachant que la maison royale n’est pas complice des interprétations faites par le programme. La maison royale n’a jamais accepté de contrôler ou d’approuver le contenu, n’a pas demandé à savoir quels sujets seront inclus et n’aurait jamais exprimé d’avis quant à l’exactitude du programme."

Ce n’est pas la première fois que le Palais Royal s’adresse à la presse concernant la série Netflix, comme on a pu le voir en septembre 2019 dans le Guardian . Le producteur Peter Morgan avait déclaré au Times qu’il avait des réunions régulières avec "des gens de très haut rang et très actifs au sein de l’organisation" (de la maison royale) pour "leur dire ce que j’avais en tête et qu’ils se préparent légèrement". Cependant, la réponse cinglante (mais toujours très classe) du palais a démenti ce qui aurait pu passer pour un geste élégant et honnête.

La relation entre le prince Charles et Diana

The Crown : la famille royale britannique n'apprécie pas la dernière saison - © Princess Diana Archive - Getty Images

La quatrième saison, la plus controversée à ce jour, traite des événements de la vie de la famille royale entre 1979 et 1990, comprenant donc la relation mouvementée entre le prince Charles et la princesse Diana. Une interprétation de la série qui, selon un article du DailyMail, n’a pas plus à "certains des plus proches confidentes du prince Charles qui ont accusé Netflix d’exploiter la douleur de la famille royale à des fins financières et ont présenté la fiction comme un fait dans sa version tordue des événements".

La série ne se penche pas uniquement sur le mariage maudit du prince Charles avec la princesse Diana, de la liaison avec Camilla Parker Bowles et du trouble de l’alimentation de Diana, les sujets les plus polémiques de la série et qui ont fait couler beaucoup d’encre depuis des années. Cette saison traite également d’autres événements importants comme l’assassinat de Lord Mountbatten en 1979 et l’éviction de Margaret Thatcher en 1990. "Mais c’est la représentation d’un Charles insensible et égoïste qui épouse une innocente Diana tout en maintenant sa liaison avec Camilla Parker-Bowles alors mariée qui a déclenché une telle colère" de la part de la famille royale et de leurs proches, continue le Daily Mail.