Star planétaire et défenseure de la cause animale… Qui est Pamela Anderson ?

Elle est devenue célèbre grâce à son rôle dans "Alerte à Malibu", mais son combat, c'est la cause animale. Voici la vie de Pamela Anderson.

Un succès fulgurant

Ardente défenseure de la cause animale, Pamela Anderson naît au Canada en 1967. Son enfance n’est pas des plus joyeuses. “Mon père était alcoolique, ma mère avait deux boulots de serveuse. Ma mère pleurait tout le temps, mon père ne rentrait pas toujours à la maison, nous laissant dans d’énormes douleurs et inquiétudes“, confiait l’actrice en 2014.

Dès son plus jeune âge, elle est abusée sexuellement par la jeune fille qui le gardait. Mais la jeune femme ne baisse pas les bras.

À 22 ans, elle fait pour la première fois la couverture du magazine "Playboy" et se lie d’amitié avec son créateur, Hugh Hefner. Très élogieuse à son égard, elle décrit cet homme comme quelqu’un de “super sexy, génial, brillant“.

En 1990, elle quitte le Canada pour s’installer à Los Angeles. C’est à partir de ce moment-là, qu’elle décroche ses premiers rôles dans des séries.

En effet, deux ans plus tard, elle devient une star planétaire grâce à son rôle dans la série "Alerte à Malibu".

Son combat pour la cause animale

Mais Pamela Anderson ne veut pas être cantonnée à cette image de star internationale. Elle veut que sa ferveur envers la défense des animaux soit retentissante.

En 1997, elle s’engage alors pour la première fois aux côtés de l’association PETA contre le port de la fourrure.

“Je pense qu’il est très important d’éduquer les gens et qu’ils réalisent que quand ils portent de la fourrure ils sont vraiment… des meurtriers“, estimait Parmela Anderson durant cette même année.

Depuis cette date, elle prend régulièrement part aux campagnes de l’association.

En 2015, elle entre au comité de soutien de l’association Sea Shepherd qui milite pour la préservation des océans et des espèces marines. En février 2017,

elle offre un manteau en fausse fourrure à la nouvelle première dame américaine, Melania Trump.

Aujourd’hui, à 51 ans, mère de 2 enfants, Pamela Anderson vit dans le Sud de la France et continue son combat pour les droits des animaux.