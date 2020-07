Sophie Turner et Joe Jonas ont eu leur premier enfant et l'auraient nommé d'après Game of Thrones

Le couple s’était marié l’année dernière lors de deux cérémonies : un rapide à Las Vegas et un événement plus somptueux en France. Joe Jonas, 30 ans, est membre des Jonas Brothers et Sophie Turner, 24 ans, est surtout connue pour son rôle de Sansa Stark dans "Game of Thrones" de HBO.

"Sophie Turner et Joe Jonas sont ravis d’annoncer la naissance de leur bébé", a déclaré un représentant de Turner dans un communiqué remis à CNN. Aucun autre détail n’a été fourni…

Ils auraient nommé leur fille "Willa", une référence à Game of Thrones qui excite la toile et Twitter. Willa est le nom donné dans la série à une servante qui travaillait à Winterfell. Mais cette histoire de prénom reste une rumeur pour l’instant.