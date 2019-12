Selon Obama, les femmes sont meilleures que les hommes

D’après l’ancien président des Etats-Unis, les femmes ne sont "pas parfaites" mais elles sont "indiscutablement meilleures que les hommes".

Barack Obama était invité à un évènement privé à Singapour sur le leadership et a expliqué que selon lui, si plus de femmes étaient au pouvoir, le monde serait plus stable et qu’il y aurait une amélioration générale du niveau de vie.

"Vous êtes meilleures que nous"

D’après la BBC, Obama, qui avait déjà tenu des propos semblables pendant son double mandat en tant que président des Etats-Unis s’est exprimé ainsi : "Très chères femmes, il vous que vous le sachiez, vous n’êtes pas parfaite mais je peux vous dire que vous êtes indiscutablement meilleures que nous (les hommes ndlr). Je suis certain que si chaque pays sur Terre était gouverné par une femme pendant deux ans, on verrait une amélioration générale dans tous les domaines."

Ce n’est pas la première fois que l’ancien président fait savoir ce qu’il pense des femmes au pouvoir. En effet, en 2018 lors d’un discours en Afrique du Sud, Obama a appelé à ce que davantage de femmes s’impliquent dans les mouvements sociaux, car "les hommes m’énervent" disait-il.

"Les vieux, c’est ça le problème en politique"

Obama est considéré comme un des présidents américains les plus appréciés mais ne prévoit pas de retourner au bureau ovale. Lorsqu’on lui demande s’il reviendrait un jour sur le devant de la scène politique, Obama explique qu’il pense qu’il est juste que les dirigeants se retirent lorsque le moment était venu.

Il explique d’ailleurs que c’est un des problèmes avec la politique aujourd’hui. "Si l’on regarde le monde et que l’on se demande où est le problème, c’est souvent des hommes âgés qui ne veulent pas se retirer. Il est important que les politiciens se rappellent qu’ils sont là pour faire un travail précis et qu’il ne faut pas rester pour se sentir important ou avoir l’impression d’avoir du pouvoir."

Un homme plein de bon sens ?