Orlando Bloom, bientôt papa ? Quoi de neuf dans la vie des 4 stars qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui? - © Phillip Faraone - Getty Images Le beau gosse qui a fait tourner les têtes de toute une génération fête aujourd’hui ses 43 ans. Il est en couple depuis 3 ans avec Katty Perry et se sont fiancés à la Saint-Valentin 2019. Une expérience qui avait beaucoup fait rire sa future femme. Fiancés depuis près d’un an, la date de leur mariage n’a pas encore été annoncée mais des rumeurs courent sur une potentielle grossesse. Une rumeur ne se basant pas sur grand-chose puisque l’acteur aurait dit dans une interview de la BBC qu’il adore les enfants et que sa femme s’entend merveilleusement bien avec tous les bambins qu’elle rencontre. Il faut peu de choses pour enflammer la toile.

Liam Hemsworth, confirme avoir retrouvé l’amour Quoi de neuf dans la vie des 4 stars qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui? - © John Sciulli - Getty Images for G'Day USA L’acteur qui fête ses 30 ans aujourd’hui aurait pu se morfondre sur le passage de cette décennie puisque son mariage avec Miley Cirus a été plutôt bref et peu réussi. Que nenni, le beau gosse n’a pas eu besoin de très longtemps pour retrouver l’amour. Comme il le confirme, il est en couple avec le mannequin Gabriella Brooks de 7 ans sa cadette. Une romance sérieuse puisque l’acteur a déjà présenté sa belle à ses parents lors d’un déjeuner en famille mi-décembre avant de passer le nouvel an en amoureux en Australie. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabriella Brooks (@gabriella_brooks) le 4 Déc. 2019 à 5 :14 PST

Patrick Dempsey, 54 ans et toutes ses dents Quoi de neuf dans la vie des 4 stars qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui? - © Tous droits réservés Le docteur Mamour, révélé en 2005 grâce à son rôle dans Grey’s Anatomy et qui nous a régalé de nombreux films depuis (coup de cœur pour the Made of Honor) fête ses 54 ans. Des rôles de gentil beau gosse qui fait tomber toutes les filles, il en a eu marre et s’est donc tourné vers un autre genre. C’est comme ça qu’on a pu le voir dans la série tirée du best-seller ‘La vérité sur l’affaire Harry Quebert’ dans lequel il joue un auteur pédophile.