Qui sont les plus gros influenceurs animaliers ?

Une popularité en plein boom, qui pousse ces adorables boules de poil à sortir les crocs sur le marché florissant de l'influence. Après les chats les plus riches du monde , voici les animaux les plus en vogue sur Instagram.

L'animal de compagnie, un consommateur comme un autre

Bien que le New York Times estime que la chatte a rapporté plus de 3 millions de dollars en 2015, Choupette est loin d'être la seule bête à être devenue une véritable prescriptrice de tendances. Jiffpom, Nala, Marutaro, Mr Pokee, Toby the Toad… Difficile de garder le compte de tous les animaux de compagnie qui se sont lancés dans le marché de l'influence marketing, qui était estimé à 10 milliards de dollars l'an dernier.

Et cette tendance n'est pas près de s'arrêter.

1 Américain sur 6 a créé un compte sur les réseaux sociaux pour son animal de compagnie ces dernières années, selon une étude.

La moitié d'entre eux affirment même que leur compagnon à quatre pattes est plus populaire qu'eux sur la Toile.

Un capital sympathie sur lequel parient les marques et les agences spécialisées dans les animaux influenceurs. Fort de ses 230.000 followers sur Instagram, Winston the White Corgi a signé des partenariats avec la marque de nourriture pour chiens, Honest Kitchen, mais également Polaroid et American Express. De son côté, Atticus the Hedgie vante à ses 101.000 followers les mérites des marques Mazuri, Bubly, Burger King et même Daniel Wellington.