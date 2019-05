Qui est Renate Blauel, la femme d’Elton John ?

Plus

La légende anglaise de la pop s’était mariée en Australie à Renate Blauel, une ingénieur du son allemande, le jour de la Saint-Valentin 1984. Elton John revient sur le devant de la scène grâce à Rocketman, un biopic aux accents de comédie musicale qui est sorti dans les salles récemment. Dans le film, on ne voit pas très longtemps la pauvre Renate, ce qui nous intrigue vu que nous étions trop jeunes (ou même pas nés) à l’époque pour avoir suivi l'histoire. Elton John, s’il est encore besoin de le présenter, est une des plus grandes (si pas la plus grande, saviez-vous qu’il a vendu plus de disques que Queen ?) stars de la pop, gay, extravaguant, un génie musical (avec l’aide précieuse de son ami et parolier Bernie Taupin).

La rencontre et le mariage Le couple s’est rencontré à Londres en 1983, année où il chantait « Kiss the Bride », prémonition ? Renate, née à Munich a été présentée à Elton pendant la fin de l’enregistrement de son album Too Low for Zero. Plutôt timide comparée à l’extravagance d’Elton, Renate rêvait de devenir productrice. C’est leur obsession pour la musique qui les a rapprochés. Ils sont rapidement devenu amis et, lors de la tournée pour son album en Australie, elle faisait partie de l’entourage qui suivait Elton. Ils se sont fiancés le 10 février 1983 dans un restaurant Indien et se mariront 4 jours plus tard (à la Saint-Valentin). Déjà à l’époque, le public savait qu’Elton était attiré par les hommes mais il se proclamait bisexuel (comme il l’a dit à la presse en 1976) bien que ses amis proches le considéraient déjà comme 100% gay. Du coup, pourquoi se marier ? Bernie Taupin dira plus tard qu’il pense qu’Elton a voulu se créer une famille et, si vous avez vu le film, vous devinez pourquoi.