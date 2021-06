Quelles sont les personnalités les plus influentes sur les réseaux sociaux ?

Ils sont suivis par des millions d'internautes. Ils créent des tendances et ont une force de frappe considérable grâce aux réseaux sociaux. Sur Instagram, Twitter et Facebook, ces influenceurs cumulent les comptes pour toucher toutes les cibles.

Le site Visual Capitalist s'est intéressé aux personnalités les plus suivies à travers les différentes plateformes pour en tirer les 50 plus gros influenceurs du moment. Les données ont été recueillies en avril dernier.

C'est le footballeur portugais Cristiano Ronaldo qui décroche l'or avec un total de 517 millions d'abonnés en totalité sur les réseaux sociaux.

En deuxième place, Justin Bieber affiche 455 millions de "followers", suivi de la chanteuse en vogue Ariana Grande avec 429 millions de fans connectés à ses différents comptes.

Sur les dix premières personnalités ayant le plus d'abonnés à travers les différents réseaux sociaux, Instagram s'impose comme la plateforme avec les comptes les plus importants en terme de followers pour ces célébrités. D'après Visual Capitalist, 67% du top 50 des influenceurs ont leur plus grosse communauté sur Instagram.