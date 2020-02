Quel show Shakira et JLo ont-elles offert aux Américains pour le Superbowl ?

La mi-temps du Superbowl est connue aux Etats-Unis pour être une des plus grandes scènes du monde et représente souvent la reconnaissance suprême pour les artistes qui s’y produisent.

Douze minutes de show, c’est ce qu’on propose à des stars internationales comme Lady Gaga, Justin Timberlake ou encore Maroon 5. Cette année, c’était au tour de Shakira et Jennifer Lopez d’enflammer le stade et les foyers de près de 150 millions d’Américains. Un moment aussi prestigieux se doit d’être incroyable et inoubliable et, pour ça, les artistes ne font pas d’économies.

C’est la Colombienne Shakira qui a ouvert le spectacle avec deux de ses titres les plus connus : "Whenever, Wherever" et "Hips Don’t Lie". Playback obligé vu la danse et les acrobaties, cela n’a entaché le plaisir de personne (ni d’elle, ni de ses fans) et sa démonstration de joie a déjà donné lieu à des reprises sur internet. Un nouveau meme a vu le jour !