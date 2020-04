Que font les peoples pendant leur confinement?

On ne va pas rager, on va plutôt essayer de s'évader en s'imaginant prendre l'apéro avec eux, sur une jolie bouée ananas.

On ne va pas se mentir, il y en a pour qui le confinement est plus agréable que pour d'autres. Au bord de la piscine, devant le bbq au soleil, pas trop dur la vie!

Kylie Jenner

La milliardaire de 22 ans a demandé à ses fans des suggestions de films tout en prenant un selfie dans le miroir de son salon et en montrant son impressionnante collection de vins (on est carrément jaloux) et un mur de photos de famille en noir et blanc.

Puis elle en a eu marre de s'apprêter et elle a enfilé son jogging pour nous dire qu'elle s'ennuie. Nous aussi, Kylie!