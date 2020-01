Pour les stars de la mode, l'année 2019 s'est achevée sur une note décontractée

D'Alessandra Ambrosio à Emily Ratajkowski, tour d'horizon des looks choisis par les stars de la mode pour finir l'année en beauté.

Sur leur trente et un tout au long de l'année, les icônes de la mode ont pour la plupart choisi de finir 2019 sur une note décontractée, loin des stilettos, costumes et robes couture.

Alessandra Ambrosio en bikini

Exit les talons vertigineux et les robes fendues, Alessandra Ambrosio a choisi la tenue la plus relax qui soit pour aborder la nouvelle année: un bikini. De retour au Brésil pour les fêtes de fin d'année, la trentenaire profite de ses proches en toute simplicité. Sur le dernier cliché partagé avec ses followers, la belle porte un maillot deux-pièces de couleur rose, basique et efficace.