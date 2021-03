Oprah Winfrey : où trouver les lunettes qu'elle porte pendant son interview de Meghan Markle ?

Après l’interview choc de Meghan et Harry, qui a mis sous pression le palais de Buckingham , une question très terre à terre a agité les réseaux sociaux. La réponse est en Suisse, à Zurich.

Deux cercles bruns énormes entourant les yeux de la star américaine : les binocles d’Oprah Winfreh n’ont échappé à personne. Et depuis l’interview diffusée sur la chaîne américaine CBS de la duchesse de Sussex et de son époux, vue par quelque 17 millions de téléspectateurs aux États-Unis, et 11 millions au Royaume-Uni, son lunetier croule sous la demande.