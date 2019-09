Les dérives et fraudes

On vous explique le scandale des universités américaines - © travelview - Getty Images

Dans un système pareil, une étudiante qui a de très belles notes mais n’est pas suffisamment investie dans la vie associative se verra fermer les portes de l’université qu’elle aurait aimé rejoindre. Vous imaginez le stress et la préparation que tout cela demande ! Parfois même, les parents décident de l’école primaire en fonction de l’université dans laquelle ils aimeraient mettre leur enfant (qui n'a que 6 ans pour l’instant). Les dossiers sont à préparer à partir de 15 ans et envoyés une année à l’avance pour pouvoir se retourner si l’on essuie des refus.



Pour cette raison, les plus fortunés essaient parfois de tricher pour pouvoir faire rentrer leurs enfants. Enfants qui ne sont peut-être pas les plus intelligents ou les plus engagés et qui, dans un autre système, auraient pu avoir accès à l’éducation qu’ils voulaient mais qui, dans le système américain, se retrouveraient sans université pour poursuivre leurs études. Alors pour les parents qui ont les moyens (et on vous parle de vrais moyens, pas d’une simple épargne), il est possible de rentrer en contact avec une entreprise de services qui, contre plusieurs centaines de milliers de dollars, truquera les résultats aux SATs ou trouvera des combines pour faire rentrer un étudiant par une porte dérobée (sous bourse sportive par exemple).