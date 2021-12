North West, la fille de Kim Kardashian a fait un house tour en live sans autorisation

La fille de Kim Kardashian, North West, a diffusé en direct une visite de leur maison sur TikTok, sans l’autorisation de sa mère…

La fillette de huit ans et sa mère ont lancé un projet à deux (toujours chouette de partager des passions et des projets avec ses enfants) en ouvrant un compte TikTok fin novembre. Il a déjà atteint 2,1 millions de followers qui regardent passionnément des journées au spa et des promenades en voiturette de golf entre la mère et la fille.

Dernièrement, North West a voulu présenter sa maison à ses followers (qui ne demandaient que ça) et surtout leur montrer leur beau sapin de Noël et toute la déco festive. Cependant, c’était sans en avoir parlé avant avec sa mère qui n’a pas trop apprécié que le monde entier puisse voir sa maison de fond en comble.