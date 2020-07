Nicole Thea, star de YouTube de 24 ans et enceinte, est décède

La star de YouTube Nicole Thea est décédée à l’âge de 24 ans alors qu’elle faisait la chronique de sa grossesse pour tous ses followers sur sa chaîne depuis des mois.

La famille de l’influenceur basé à Londres a confirmé la nouvelle dimanche dans une publication sur Instagram, déclarant que la mère et son fils étaient décédés.

"A tous les amis et sympathisants de Nicole, c’est avec une grande tristesse que je dois vous informer que Nicole et son fils, qu’elle et Boga ont appelé Reign, sont malheureusement décédés samedi matin", indique le communiqué.

Le message expliquait que Thea avait préprogrammé "quelques vidéos YouTube" à télécharger sur sa chaîne avant sa mort, et son petit ami, Boga, "avait pris la décision de les autoriser à être diffusées".