Nicki Minaj prend sa retraite

A 36 ans, la célèbre rappeuse américaine annonce sur Twitter mettre un terme à sa carrière.

Tout le monde attendait son prochain album et tout le monde est tombé paf en apprenant la nouvelle lâchée sur Twitter sans préavis :

J’ai décidé de prendre ma retraite et de fonder une famille. Je sais que vous êtes heureux pour moi. À mes fans, je demande de continuer à me représenter jusqu’à ma mort, dans le cercueil, parce qu’il n’y a personne pour me contrôler. Je vous aime pour la vie.

Un tweet violent qui parle de contrôle et de mort et qui a mis tous ses fans en émois. Après des dizaines de milliers de tweets lui demandant des explications un peu plus claires, elle a précisé les choses :

Je suis toujours là. Toujours follement amoureux de vous les amis et vous le savez. Avec le recul, cela aurait dû être une discussion sur Queen Radio et ce le sera. Je vous promets que vous serez heureux. Pas d’invités, juste nous et on parlera de tout. Le tweet était abrupt et insensible, je m’en excuse.

Une vraie retraite ? Un coup de pub ? Qui sait…