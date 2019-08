Miley Cyrus et Liam Hemsworth se séparent

Après une dizaine d’années de relation aux montagnes russes bien nombreuses, le couple divorce.

Miley Cyrus a annoncé par CBS que le couple était d’accord de se séparer.

Le chanteur et l’actrice s’étaient rencontrés il y a 10 ans sur le tournage de "The Last Song", depuis lors leur relation a eu des hauts et des bas assez réguliers, ils se sont séparés plusieurs fois avant de se marier en 2018. Ils divorcent aujourd'hui, moins d’un an après leur mariage secret, qui avait été confirmé par Miley et dont on avait pu voir de jolies photos sur Instagram. Un mariage chez eux, à Franklin dans le Tennessee, entouré de leurs familles et leurs amis.