Meghan Markle vs Kate Middleton : laquelle influence le plus ?

Il y a pourtant un domaine dans lequel la duchesse de Sussex bat sa belle-soeur à plate couture : la mode . Elle est désormais considérée comme la membre de la famille royale la plus iconique en matière de style comme on avait déjà pu le voir avec notamment l'effervescence qu'avait créée une simple robe en jeans .

© AFP

Il suffit d'une paire de chaussures qui sort un peu de l'ordinaire, d'une robe jugée trop décontractée, ou d'un chapeau un brin excentrique pour que les médias britanniques, et internationaux, fustigent ou encensent le style de Kate Middleton. Une garde-robe qui semble se renouveler très régulièrement et dont certains ont voulu évaluer les sommes dépensées pour la garnir.

Scrutée depuis son arrivée dans la famille royale, la duchesse de Cambridge ne peut se déplacer sans faire l'objet d'une analyse pointilleuse de ses looks, des plus casual aux plus sophistiqués.

Chose qui aurait pu s'apaiser lorsque Meghan Markle est à son tour parvenue à se faire une place dans le cercle restreint de la famille royale, mais c'était sans compter sur les nombreuses polémiques qui allaient rythmer le quotidien des deux duchesses.