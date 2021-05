Meghan Markle va-t-elle se lancer en politique aux USA ?

La prochaine étape de la vie de femme d’affaires de Meghan Markle serait-elle la politique américaine ? Dans un pays où un homme d’affaires, star de la téléréalité peut devenir président, pourquoi une ancienne duchesse britannique ne pourrait-elle pas briller également ?

D’après certains médias, la duchesse de Sussex aurait tissé des liens avec des membres du Parti démocrate dans une vision à long terme d’engagement politique. Maintenant que le Megxit est officialisé, les prétentions politiques de la jeune femme enceinte de son deuxième enfant vont peut-être éclater au grand jour.

Toujours d’après des sources secrètes (dont on ne sait rien et dont la légitimité reste très vague), l’ancienne actrice "construit un réseau de contacts et de supporters" dans le monde politique depuis son arrivée à Los Angeles en mars dernier. Selon Het Laatste Nieuws, c’est un poste de représentante, à la Maison Blanche que Meghan Markle aimerait recevoir.

Plus tôt cette année, Meghan et Harry ont travaillé avec la directrice de campagne présidentielle de Clinton et avec le couple Obama sur une initiative du gouvernement appelée Let Girls Learn, afin d’ouvrir les portes de l’éducation aux filles dans le monde entier.

Tous ces rapprochements avec le monde politique font naître des rumeurs qu’on suivra avec attention. Mais avant tout ça, leur petite fille, attendue pour l’été, risque de faire plus parler d’elle que ses parents !