L’ ancienne actrice et membre de la famille royale britannique a décrit la difficulté de perdre son deuxième enfant : "Je suis allongé dans un lit d’hôpital, tenant la main de mon mari. J’ai senti la moiteur de sa paume et j’ai embrassé ses jointures, humides de nos deux larmes. En regardant les murs blancs et froids, mes yeux se sont vitrés. J’ai essayé d’imaginer comment nous allions guérir", écrit-elle.

Le sujet reste malheureusement tabou et empêche de nombreuses familles qui vivent ce trauma de pouvoir le digérer de la manière la plus saine qui soit.

"Perdre un enfant signifie porter un chagrin presque insupportable, vécu par beaucoup mais dont peu de gens parlent", a-t-elle déclaré. En effet, environ 10% de toutes les grossesses se terminent par une fausse couche, selon l’ American College of Obstetricians and Gynecologists , un chiffre auquel Meghan fait référence dans son article. Selon les chiffres belges, jusqu'à un cinquième des femmes perdront un bébé au cours de leur grossesse. Mais de nombreuses femmes hésitent à parler de leur expérience avec leur employeur, leurs collègues ou amis, par honte ou par peur de la discrimination .

Meghan Markle se confie sur sa fausse couche - © Chris Jackson - Getty Images

Un sujet tabou dont les femmes parlent néanmoins de plus en plus et ce notamment à travers les réseaux sociaux, les blogs et autres vlogs. Un moyen efficace de partager son expérience et sa douleur pour que les femmes ne se sentent plus seules face à cette situation où la honte prime souvent.

La duchesse conclu, après avoir évoqué les élections américaines : "aussi éloignés que nous soyons physiquement, la vérité est que nous sommes plus connectés que jamais à cause de tout ce que nous avons enduré individuellement et collectivement cette année".

Une source proche de la duchesse a confirmé à la BBC que la duchesse était actuellement en bonne santé et que le couple voulait parler de ce qui s'était passé en juillet, se rendant compte de la fréquence des fausses couches.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: "C'est une question profondément personnelle sur laquelle nous ne ferons aucun commentaire."