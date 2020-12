Meghan Markle investit dans une start-up de latte au lait d'avoine

Depuis de nombreuses années, l’égalité des sexes est une des causes que Meghan Markle soutient moralement et financièrement. C’est aujourd’hui dans Clevr Blends, une start-up qui fabrique des lattes instantanés au lait d’avoine, que la duchesse investit son temps et son argent.

On se souvient du lancement de sa ligne de vêtements à bas prix pour permettre aux femmes de se vêtir dignement en vue d’un entretien d’embauche et ainsi accroître leur chance de décrocher un emploi.

Aujourd’hui, c’est dans un autre domaine de la lutte pour la place des femmes dans la société que Meghan Markle investit. Dans un communiqué, Meghan a souligné son intérêt à soutenir les entreprises fondées par des femmes, qui n’ont reçu que 2,7% du financement en capital-risque en 2019. C’est pourquoi elle s’est intéressée à cette marque, dirigée et co-créée par Hannah Mendoza.