Meghan Markle et le prince Harry : le récap du Megxit

Meghan Markle et le prince Harry ont défrayé la chronique depuis le début de leur relation. Si beaucoup n’avaient pas confiance en la future duchesse, la surprise était totale lors de l’annonce de leur retrait de la vie publique. Revenons sur tout ce qui s’est passé depuis leur mariage en 2018.

Meghan et Harry : leurs débuts L’histoire d’amour entre Meghan Markle et le prince Harry a été scrutée depuis le début par les paparazzis et les tabloïds du monde entier. Ce n’est pas sans rappeler la situation qu’avait vécue Diana à partir du moment où elle est entrée en contact rapproché avec la famille royale britannique. Annonçant leurs fiançailles le 27 novembre 2017, s’en sont suivis des mois d’articles scrutant les moindres faits et gestes de la future duchesse et colportant sans cesse des ragots et autres rumeurs sur le comportement de Meghan. Le couple s’est marié le 19 mai 2018 à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Une cérémonie traditionnelle à laquelle de nombreuses stars, ami(e) s du couple ont été conviées. Leur portrait officiel donnait déjà le ton sur ce que le couple avait à offrir au public : un pas de côté par rapport à l’aspect formel que la famille royale a l’habitude d’arborer. En effet, on peut voir les tourtereaux assis sur les marches de l’église, dans une position amoureuse et candide. Loin des portraits debout et guindés habituels. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Le duc et la duchesse de Sussex : le vent se lève Avant d’annoncer au monde entier qu’ils se retiraient de la vie publique, le couple avait déjà donné des signes avant-coureurs de leur malaise face à la situation qu’ils vivaient. En effet, le duc et la duchesse de Sussex ont choisi de vivre loin de la cohue royale du palais de Kensington pour se loger dans le domaine royal Frogmore, à Windsor. Ils y ont d’ailleurs fait de lourdes rénovations qui ont coûté la modique somme de 2,7 millions d’euros.

Meghan Markle et le prince Harry : un récap du Megxit - © DOMINIC LIPINSKI - AFP Autre changement dans les traditions ancrées de la famille royale : le couple a choisi de ne pas prendre la photo après la naissance sur les marches de l’hôpital. Il aura fallu attendre quelques jours pour que la famille se présente aux photographes lors d’une cérémonie privée (uniquement quelques journalistes et photographes) au château de Windsor. Contrairement à William et Kate qui avaient suivi la tradition, faisant même un hommage à la robe bleue de Diana lors de la présentation de son fils au public. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cambridges (@thecambridgess_)

En 2019, les rumeurs allaient bon train dans les tabloïds. On accusait Meghan Markle de vouloir déménager et quitter le Royaume-Uni. Elle est devenue une cible de choix pour les journaux, un matraquage médiatique assez violent que le prince Harry a d'ailleurs condamné. Du 1er au 4 octobre 2019, le couple a entamé une action en justice contre Associated Newspapers pour la publication d'une lettre qu'elle a écrite à son père Thomas Markle. Quelques jours plus tard, Harry entame sa propre procédure judiciaire contre News Group Newspapers et Reach plc pour des allégations de piratage de leurs ordinateurs personnels.

Le 14 février 2020, Meghan et Harry licencient tout leur staff anglais puisqu’ils ferment leur bureau dans le pays et ne seront presque plus au Royaume-Uni. Les accords de ce que les médias appelleront rapidement le Megxit (en référence au Brexit qui battait son plein au même moment) sont décidés comme tels : Meghan et Harry ne s’appelleront plus Son Altesse Royale

Le couple renonce à son titre et à de nombreux privilèges

Ils doivent rembourser les contribuables pour les rénovations de leur résidence royale

Ils doivent payer eux-mêmes leur personnel

Meghan ne pourra plus emprunter les bijoux de la reine

Leurs futurs enfants ne seront pas considérés comme des "bébés royaux" Cependant, à la fin du mois de mars 2020, qui devait marquer le début de leur indépendance, le couple a demandé un délai d’un an pour réfléchir et se positionner définitivement. Au début du mois de mars, le couple (plus vraiment) royal annonce la création d’une nouvelle fondation qu’ils nommeront "Archwell Foundation", en l’honneur de leur fils, Archie. Ils ne peuvent effectivement plus utiliser les noms de Sussex dans leur nouvelle vie et ont donc dû renoncer à leur précédente fondation appelée "Sussex Royal Foundation". Ensuite, du 6 mars au 9 mars, Meghan et Harry sont rentrés une nouvelle fois en Angleterre pour faire leurs adieux et assister à de nombreux engagements royaux.

Le confinement se met en place un peu partout dans le monde à cause de la pandémie de Coronavirus. Mercredi 15 avril, le duc et la duchesse ont été repérés en train de livrer des colis alimentaires pour le projet à but non lucratif "Angel Food" basé à Los Angeles. Quitter la famille royale ne signifie pas quitter leurs engagements sociaux et bénévoles.

Le mois suivant, le 2 septembre 2020, on apprend que le couple a négocié un contrat avec Netflix. Selon Forbes, "Netflix paiera le duc et la duchesse de Sussex pour créer des documentaires, des séries documentaires, des longs métrages, des émissions scénarisées et des programmes pour enfants." Le montant du contrat serait entre 100 et 240 millions de dollars. Le 7 septembre, ils remboursent entièrement ce qu’avaient coûté les rénovations de leur domicile en Angleterre.

Le 8 octobre 2020, le couple gagne leur combat engagé contre la presse des mois plus tôt, ils ne seront plus photographiés par l'agence de paparazzi britannique Splash UK. Selon une déclaration d'un porte-parole de Schillings, les représentants légaux de Meghan et Harry : "Cette décision est un signal clair que le comportement illégal, invasif et intrusif des paparazzis ne sera pas toléré, et que le couple prend ces questions au sérieux – comme n'importe quelle famille le ferait."

L'annonce de la fausse couche Le 25 novembre, Meghan Markle fait des révélations au New York Times sur sa vie privée et sa vie de femme, elle a fait une fausse couche en juillet. La duchesse écrit qu'elle "avait ressenti une crampe aiguë" en changeant la couche d'Archie et qu'elle avait su qu'elle était en train de perdre le bébé dans son ventre. Une annonce qui a fait beaucoup de bruit dans la presse et a déclenché une vague d'intérêt pour le sujet (encore tabou) dans les médias.