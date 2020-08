Meghan Markle et le Prince Harry : 9 choses que nous avons apprises de "Finding Freedom", leur biographie

Le livre, paru aujourd’hui, détaille les fréquentations du couple, leur mariage royal et leur décision choquante de se retirer en tant que membres seniors de la famille royale.

Le livre très attendu "Finding Freedom : Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family", rédigé par des journalistes spécialistes de la monarchie Carolyn Durand et Omid Scobie, est sorti aujourd’hui. Le livre est un récit biographique de la relation entre le duc et la duchesse de Sussex, leur famille et les facteurs qui les ont poussés à se retirer de la famille royale.

Dans une déclaration à BuzzFeed News, un porte-parole du couple a déclaré : "Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas été interviewés et n’ont pas contribué à 'Finding Freedom'. Ce livre est basé sur les propres expériences des auteurs en tant que membres de la presse royale et sur leurs propres reportages indépendants."

De nombreux médias ont déjà dévoré le livre et voici les points les plus importants que l’on peut trouver dans cette biographie.