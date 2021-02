Meghan Markle enceinte d'un 2e enfant, une annonce pas très royale !

Dimanche passé, nous apprenions la naissance à venir d’un deuxième enfant dans la famille des Sussex.

Après l’annonce en novembre dernier de la fausse couche de la duchesse, les fans du couple royal attendaient de savoir si un bébé allait bientôt venir accompagner Archie. C’est chose faite (ou plutôt annoncée) : un deuxième bébé est bien en route !

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a annoncé officiellement dimanche :

"Nous pouvons confirmer qu’Archie va devenir grand frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant."

Sa Majesté la reine, le duc d’Édimbourg, le prince de Galles et toute la famille seraient "ravis" et leur souhaiteraient bonne chance.

Une annonce peu royale diront certains

C’est sur Instagram que l’annonce a fait le plus de bruit avec le partage d’une photo peu conventionnelle de la part de membres de la famille royale. Harry et Meghan sont connus pour vouloir faire les choses à leur manière et ce, même avant d’officiellement renoncer à leur position de membre senior de la famille.

Tout d’abord, la déclaration elle-même tranche avec les annonces royales habituelles où il n’est jamais fait mention des frères et sœurs. Là, Harry et Meghan ont décidé de la jouer cool et famille unie, ce qu'ils n'avaient pas pu faire au moment de la présentation de leur fils Archie à la presse.

Ensuite, la photo sur laquelle on peut voir Harry pieds nus et Meghan la tête posée sur les genoux de son homme. Une photo très romantique qui a d’ailleurs été partagée la première fois le 14 février (#cliché diront les mauvaises langues). Une mise en scène qui n’aurait sûrement jamais pu être prise par un photographe lors d’une séance photo officielle de la famille royale… Elle a été prise (à distance sanitaire) par le photographe et ami du couple Misan Harriman.

"Se voir demander d’aider à partager cette joie absolue après une perte et un chagrin d’amour aussi inimaginables est un marqueur d’une véritable amitié", a-t-il expliqué à Vogue. "Meg m’a rappelé que si je ne l’avais pas présentée à un ami commun, elle n’aurait pas rencontré Harry. Je suis reconnaissant pour le petit rôle que j’ai joué."

La duchesse porte une robe longue de Carolina Herrera, qu’elle portait également pendant sa grossesse avec Archie. Elle en serait déjà à son 5e mois de grossesse, selon Hello, mais il n’y a aucune mention de la date d’accouchement prévue… Les spéculations vont aller bon train !