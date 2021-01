Meghan Markle, duchesse de Sussex, ne peut pas devenir citoyenne britannique

Lire aussi : Megxit : Meghan Markle et le prince Harry essaient de renégocier avec la famille royale

Alors que les princes William et Harry, en froid depuis 2019, tentent de reconstruire leur relation et que le couple Sussex envisage de revenir au Royaume-Uni pour rendre visite à la famille royale, voilà une nouvelle annonce légèrement ironique : une duchesse britannique ne pourra pas avoir la nationalité britannique.

La duchesse de Sussex ne pourra ironiquement pas obtenir la double nationalité et ainsi devenir citoyenne britannique.

Meghan Markle ne pourra jamais devenir citoyenne britannique - © Chris Jackson (9/1/18)

Selon le site web gov.uk, la duchesse serait tenue de vivre au Royaume-Uni pendant au moins trois ans pour pouvoir demander la citoyenneté en tant que conjointe. Cependant, selon Us Weekly, Meghan et Harry ont quitté le Royaume-Uni avant d’obtenir ces trois années puisqu’elle a déménagé au Royaume-Uni en novembre 2017, elle aurait donc dû y vivre au moins jusqu’à l’automne 2020.

Ce qui n’a pas l’air d’attrister Meghan plus que cela selon le magazine People qui explique que le couple "ne regrette pas leur déménagement aux États-Unis. Ils aiment pouvoir se concentrer sur des projets et des causes qui leur tiennent à cœur."