Meghan Markle dépose son message et s'en va

La duchesse serait déjà repartie au Canada, seulement quelques jours après être rentrée au Royaume-Uni.

Le couple lance leur patate chaude et explosive au milieu du jeu de quilles et Meghan s’enfuit aussi vite qu’elle le peut pour retrouver son fils qu’elle avait laissé au Canada selon le DailyMail. Le Prince Harry se retrouve donc seul pour (tenter) de gérer la crise en cours de l’autre côté de la Manche.

Après leur annonce officielle de prendre leurs distances avec la famille royale britannique, le monde attend la réaction de la Reine. Prise de court, Elisabeth II avait dit dans une déclaration officielle que les discussions en étaient à leurs prémisses et qu’elle comprenait la difficulté de la position du couple. Elle aurait également organisé une réunion de crise avec le prince Harry, Meghan Markle, le prince William, Kate Middleton, le prince Charles et Camilla. Une réunion de famille qui n’a pas dû être de tout repos et des plus cordiales. La famille royale en pleine réflexion sur tout ce micmac, Meghan Markle préfère se retirer et rentrer au Canada.

Le couple aimerait vivre et éduquer Archie au Canada mais légalement, le Reine pourrait réclamer sa garde selon une loi datant de 1717. La plupart des experts doutent que cela puisse aller jusque-là mais à situation exceptionnelle…