Meghan et Harry : leur histoire dans une biographie nommée "Finding Freedon"

La biographie de Meghan Markle et du Prince Harry est désormais disponible en précommande et le titre a été dévoilé : "Finding Freedom".

Selon le Dailymail, Finding Freedom, qui est déjà comparé avec le livre d’Andrew Morton sur la princesse Diana dans les années 1990, promet d’anéantir les rumeurs et de "révéler des détails inconnus" d’un couple qui "n’a pas peur de rompre avec la tradition".

Les Sussex auraient coopéré avec les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand, et, selon le texte promotionnel, il "dissipera également les nombreuses rumeurs et idées fausses qui affligent le couple" en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord.

Scobie est le rédacteur en chef royal de Harper’s Bazaar et Durand est une journaliste spécialisée dans la royauté pour ELLE. com et OprahMag.com, leur livre aurait été écrit "avec la participation des personnes les plus proches du couple". Omid est proche du couple et a été l’un des rares journalistes à avoir reçu des détails de leur appel vidéo entre le couple, Archie et la reine pour son 94e anniversaire.

La description en ligne sur le site d’Amazon explique que "peu connaissent la véritable histoire de Harry et Meghan", et le livre ira "au-delà des gros titres".

La biographie de 320 pages qui se définit comme "un portrait honnête et désarmant d’un couple confiant, influent et avant-gardiste […] déterminé à créer une nouvelle voie loin des projecteurs, et dédiée à la construction d’un héritage humanitaire" sera disponible à l’achat dans le monde entier sur Amazon le 11 août en version kindle et à partir du 20 août en format papier.