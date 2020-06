Megan Fox dénonce le comportement limite de Michael Bay quand elle avait 15 ans

Les fans se sont lancés dans une guérilla pour défendre Megan Fox après qu’une vidéo a refait surface. L’actrice remet les pendules à l’heure.

Dans la vidéo datant de 2009, Megan Fox raconte à l’animateur-star de talk-show Jimmy Kimmel une de ses premières expériences de travail pour le réalisateur de Transformers, Michael Bay. Elle a affirmé que le réalisateur lui avait ordonné de danser en bikini sous une cascade sur le tournage de Bad Boys II, alors qu’elle n’avait que 15 ans. Une vidéo qui a beaucoup ému et indigné et qui fait un tollé sur internet.

Danse en bikini sous une cascade à 15 ans

La star de Transformers et Teenage Mutant Ninja Turtles a décrit l’incident présumé dans une interview avec Jimmy Kimmel en 2009 : "Je venais d’avoir 15 ans et j’étais un extra dans Bad Boys II. Ils tournaient cette scène de club, ils m’ont amené sur le plateau et je portais un bikini à étoiles et rayures et un chapeau de cow-boy rouge et des talons de six pouces", explique Megan Fox à Kimmel dans l’extrait de l’interview que l’on peut retrouver sur news.com.au. "Ils ont dit : 'Michael, elle a 15 ans, donc tu ne peux pas la faire asseoir au bar et elle ne peut pas avoir un verre à la main'. Donc sa solution était de me faire danser sous une cascade pour me faire tremper".

"Parfaitement sain", a réagi Kimmel, faisant rire le public "À 15 ! J’étais en 4e année. C’est une sorte de microcosme du fonctionnement de l’esprit de Bay ", a poursuivi Fox. "Oui, eh bien, c’est vraiment un microcosme du fonctionnement de tous nos esprits, mais certains d’entre nous ont la décence de réprimer ces pensées et de prétendre qu’elles n’existent pas", a déclaré Kimmel.

Alors que la vidéo circule à nouveau cette semaine, les fans ont inondé les médias sociaux de messages de soutien à Megan Fox, dont la carrière a glissé après qu’elle se soit plainte de travailler avec Bay. Mais dans une longue déclaration publiée sur son Instagram, l’actrice a remercié les fans pour leur soutien tout en s’opposant au côté hyper négatif qui a été projetée sur ses expériences.

Ne pas confondre plusieurs événements

"Je sais qu’une discussion a éclaté sur internet autour de certaines de mes expériences à Hollywood et de la mauvaise gestion de ces informations par les médias et la société en général. Bien que j’apprécie énormément l’effusion de soutien, je sens que je dois clarifier certains détails car ils ont été perdus dans le récit des événements et jettent une ombre sinistre qui, à mon avis, n’appartient pas vraiment à la réalité. Du moins pas là où il est actuellement remarqué… "

En effet, deux histoires sont en train de se mélanger sur le net. Megan rappelle les rumeurs selon lesquelles elle aurait dû passer une audition pour Transformers en lavant la voiture de Bay à 15 ans (donc en étant mineure). Ce qui n’était pas vrai, comme elle l’explique : "Il est important de noter que lorsque j’ai auditionné pour Transformers, j’avais 19 ou 20 ans. J’ai dû jouer une scène de 'travail' (je faisais semblant de savoir comment tenir une clé) sur l’une des Ferrari de Michael pendant l’une des scènes d’audition. C’était au parking du studio Platinum Dunes, il y avait plusieurs autres membres de l’équipe et des employés présents et je n’étais à aucun moment déshabillé ou quoique ce soir de similaire. Donc, en ce qui concerne cette histoire d’audition, je n’étais pas mineur à l’époque et je n’étais pas obligé de 'laver' ou de travailler sur les voitures de quelqu’un d’une manière qui n’était pas liée au contenu du script. J’espère que quelles que soient les opinions qui se formeront autour de ces épisodes, elles seront au moins intégrées aux faits des événements."

Elle dénonce toute fois le sexisme auquel elle a du faire face à de nombreuses reprises sur les plateaux de tournages et le nombre de victimes d'abus ou de harcèlement sexuel dans le milieu et espère que les yeux vont continuer à s'ouvrir sur l'anormalité de ses comportements.