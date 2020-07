Mary J. Blige, nouvelle star américaine à se lancer dans le vin

La reine du hip hop soul vient de s'associer avec un grand domaine italien pour créer sa propre gamme de vins. Nom de code : Sun Goddess.

Jay-Z, Sting, Francis Ford Coppola, Brad Pitt et Angelina Jolie ou même Lady Gaga... Les stars en pincent pour les affaires bachiques, et ce n'est pas une nouveauté. Voilà une nouvelle icône de la culture musicale américaine qui se frotte à l'exercice : Mary J. Blige. La reine du R&B s'initie aux affaires viticoles en scellant un partenariat avec une grande marque italienne, présente dans plus de 90 pays.