Lindsay Lohan princesse de la nuit humaniste

Si vous êtes des années 2000, le nom de Lindsay Lohan ne vous est pas inconnu. Enfant-Actrice, elle cartonne dans " à nous 4 " et plus tard avec " Freaky Friday " et " Mean Girls ". Sa chevelure rousse s’agite dans les plus grandes soirées VIP de Hollywood, elle est proclamée hit-girl puis party-girl et les tabloïds se régalent de ses frasques.

Aujourd’hui, avec sa connaissance du milieu, elle est depuis le 26 mai, propriétaire d’un night-club à Mykonos, hot-spot bien connu de tous les " m’as-tu-vu " : Le Lohan Beach House. On pourrait croire qu’il s’agit d’une tentative de redorer son blason (elle avait déjà ouvert un club à Athènes en 2016, le Lohan, aujourd’hui fermé), sauf que Lindsay est une femme d’affaire aguerrie. Sur son C.V., outre ses crédits d’actrice, se trouvent albums de musique, collection de vêtements, cosmétiques et muse de plusieurs fashion designers.