Lily Allen et David Harbour, l'acteur de Stranger Things, se sont mariés en secret à Las Vegas

Lily Allen et David Harbour se sont mariés dans une chapelle de Las Vegas après une année de relation en secret !

La chanteuse de 35 ans et l’acteur de Stranger Things, 45 ans, se fréquentent depuis l’été dernier. On pouvait voir une bague de fiançailles en diamant sur la main de Lily Allen depuis avril, donc le mariage ne devait plus trop tarder. C’est chose faite et Harbour a confirmé la nouvelle sur Instagram en partageant des photos de la cérémonie, qui a été réalisée par un imitateur d’Elvis. Le couple a ensuite célébré cette grande occasion avec un hamburger et des frites mais est-on vraiment étonné ?