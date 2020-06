Lili Reinhart fait son coming-out sur instagram et annonce qu'elle est bisexuelle

Lili Reinhart écrit : "Bien que je ne l’ai jamais annoncé publiquement auparavant, je suis une fière femme bisexuelle. Et je me joindrai à cette manifestation aujourd’hui. Venez la rejoindre."

La star de Riverdale a partagé qu’elle participerait à une manifestation axée sur les LGBTQ et qu’elle faisait partie de cette communauté puisqu’elle est bisexuelle et fière de l’être.

Le coming out de l’actrice fait suite à sa récente rupture avec la star de Riverdale, Cole Sprouse. Selon E ! News, le couple s’est séparé pour la deuxième fois en raison du confinement dut à la pandémie de coronavirus. Une distance que le couple n’aurait pas réussi à surmonter.

"Lili et Cole étaient bien ensemble lorsque le tournage de Riverdale s’est arrêté en raison de l’épidémie de coronavirus, mais ils se sont isolés séparément et la distance n’a jamais été une bonne chose pour leur relation", a expliqué une source. "Quand Cole et Lili sont souvent ensemble, les choses vont très bien. Leur relation est très intime et affectueuse, mais les choses deviennent beaucoup plus compliquées quand ils sont séparés".