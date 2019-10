Les Sussex en voyage officiel en Afrique, Meghan Markle ne suit pas le programme

Uyinene Mrwetyana, une étudiante de 19 ans a été violée et assassinée le 24 août 2019 dans un bureau de poste de Cap Town . Selon Hello, la duchesse aurait laissé un message rédigé en Xhosa (langue sud africaine) au mémorial dédié à la jeune femme : "Nous sommes unis dans cette situation. Harry & Meghan, 26 septembre 2019".

En effet, si Meghan n’a pas suivi le programme imposé, c’était pour la bonne cause. Elle a voulu se rendre sur les lieux d’un drame survenu en août et apporter son soutien à la famille de la victime mais également à toutes les femmes victimes de féminicide.

On peut lire dans la légende de la photo : "Visiter le site de cette mort tragique et pouvoir reconnaître la souffrance d’Uyinene et de toutes les femmes et les filles victimes de la violence sexiste (en particulier en Afrique du Sud, mais aussi dans le monde entier) était personnellement important pour la duchesse. […] La duchesse a également pris part à différentes visites et réunions ces deux derniers jours pour approfondir ses connaissances et sa compréhension de la situation et pour continuer de se battre pour les droits des femmes et des filles."