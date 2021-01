Les princes William et Harry, en froid depuis 2019, tentent de reconstruire leur relation

Les deux princes sont en froid depuis plus d’un an suite, notamment, à la décision du prince Harry de quitter sa place de membre senior de la famille royale britannique.

Peu de temps après la rumeur selon laquelle les Sussex souhaitent revoir leur accord de séparation avec la famille royale, voici que les princes tentent une réconciliation.

Encore un long chemin à parcourir

Le prince William et le prince Harry ont fait beaucoup de progrès depuis leur rupture mais les deux princes ont encore un long chemin à parcourir, révèle une source en exclusivité dans le nouveau numéro de Us Weekly. Après une année difficile pour le couple Meghan-Harry avec l’annonce de sa fausse couche et le décès de la marraine du prince, 2021 pourrait être un renouveau dans leur vie.

Selon cette source, "la dispute de William et Harry était très réelle, très laide et incroyablement intense. Ils étaient dans une impasse, il y avait tellement de boue sous le pont et beaucoup de gens ont estimé que leur querelle était irréparable."

Harry, 36 ans, a en effet confirmé publiquement en 2019 que lui et William, 38 ans, étaient sur "des chemins différents". Les choses se sont aggravées entre les frères lorsque Harry et sa femme Meghan Markle ont quitté leurs fonctions royales seniors en janvier 2020 et ont déménagé en Californie avec leur fils Archie.

Tout le monde est heureux de cette réconciliation

"Cela a certainement été une montagne russe pour toutes les personnes impliquées, en particulier les frères, qui jurent de ne pas laisser les choses devenir incontrôlables à l’avenir et ont beaucoup appris de cette expérience difficile", explique la source du média.

Il y a eu "beaucoup de joie" dans la famille, y compris la reine Elizabeth II, quand les frères ont fait un premier pas vers la réconciliation.

Selon US Weekly, William et Harry "ont hâte de passer du temps ensemble en personne dès qu’il est sûr de voyager", notant qu’ils se réuniront probablement en Angleterre. "Mais à un moment donné en 2021, les Cambridges se rendront à Santa Barbara et passeront du temps avec les Sussex sur leur nouveau territoire."