Les plans des funérailles de la reine Elizabeth II ont été divulgués

Les plans des funérailles de la Reine d’Angleterre ont fuité pour la première fois et on y trouve des infos à propos de la procédure et de la réaction des officiels sur les réseaux sociaux. Contrairement aux procédures relativement discrètes qui ont suivi la mort du prince Philip plus tôt cette année, la mort de la reine devrait être un évènement à nulle autre pareille dans la vie des Anglais. Comme le rapporte le quotidien britannique The Mirror, cette fuite a "profondément frustré" les responsables du palais royal, qui cherchent à présent son origine. Le Premier ministre sera l’un des premiers à être informé du décès du monarque, la nouvelle devant être annoncée lors d’un appel du secrétaire privé de la reine.

Opération London Bridge

Les services secrets ont nommé le décès de la Reine "Opération London Bridge". Parmi les infos relevées dans Politico, les funérailles de la reine auraient lieu 10 jours après sa mort et ne seraient pas déclarées jour férié, les employeurs devant prendre leurs propres décisions sur l’opportunité ou non de donner aux employés un jour de congé. Lire aussi : Cinq choses peu connues sur le prince Philip De plus, au moment de l’annonce du décès, tous les sites web gouvernementaux et royaux ainsi que les comptes de médias sociaux seraient modifiés pour afficher une bannière noire, les ministères étant invités à ne rien tweeter (ou retweeter) sans autorisation du responsable des communications royale. Les détails des funérailles seront ensuite annoncés et le prince Charles fera une apparition télévisée à 18 heures. Une minute de silence sera observée dans tout le pays.

Le lendemain de l’annonce et les jours qui suivent

Le lendemain, à 10 heures, le prince Charles sera proclamé roi par les membres du Conseil d’adhésion. Si la reine décède à Sandringham, son corps sera emmené par train royal à St Pancras, où le Premier ministre et les membres du cabinet l’accueilleront ; si elle est à Balmoral, il est possible qu’elle soit rapatriée à Londres en avion. Deux jours après l’annonce du décès, le cercueil de la reine serait transporté en procession du palais de Buckingham au palais de Westminster. Le cercueil reposera au palais de Westminster qui sera ouvert au public pendant trois jours et ce, 23 heures sur 24 ! Les personnes importantes souhaitant voir le cercueil recevront un billet VIP leur donnant un créneau horaire spécifique. Pendant ce temps, Charles commencera un tour du pays pour aller à la rencontre de son peuple en deuil. Selon les documents divulgués, il ira au Parlement écossais et assistera à un service à la cathédrale St Giles d’Édimbourg. Le lendemain, il recevra une motion de condoléances au château de Hillsborough en Irlande du Nord et assistera à un autre service, à la cathédrale Sainte-Anne de Belfast. Le surlendemain, Charles visitera le Parlement gallois et un service aura lieu à la cathédrale Liandaff de Cardiff.

Le jour de l’enterrement