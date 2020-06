Les célébrités les mieux payées de l'année : Kylie Jenner en tête

Selon la liste annuelle de Forbes des célébrités les mieux payées, la magnat du maquillage a fait 590 millions de dollars au cours de la dernière année et prend la tête du classement.

Forbes a sorti sa liste annuelle des 100 célébrités les mieux payées en classant les revenus avant impôts des stars du "front of the camera" à travers le monde entre juin 2019 et mai 2020, avant de déduire les honoraires des managers, avocats et agents.

Kylie Jenner, 22 ans, a été nommée la célébrité la mieux payée avec 590 millions de dollars au cours de l’année écoulée, même si elle a perdu récemment sa place de milliardaire. Cette somme représente plus de trois fois les 170 millions de dollars de Kanye West (2e place) et plus que tous les bénéfices réunis avant impôts des cinq célébrités suivantes de la liste.

Après elle, le top 10 comprend son beau-frère Kanye West, suivi des athlètes Roger Federer, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, puis Tyler Perry, Neymar, Howard Stern, LeBron James et Dwayne "The Rock" Johnson.