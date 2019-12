Les adresses d'Elton John, Olivia Newton-John et d'autres célébrités publiées par erreur

Les instances officielles britanniques se sont excusées après avoir publié par erreur les adresses personnelles de plus de 1000 personnalités qui ont reçu un 'special honor'.

Elton John, Olivia Newton-John, Sam Mendes (réalisateur d’American Beauty et de plusieurs films de James Bond) et d’autres célébrités incluant des réalisateurs, des politiciens, des diplomates et des athlètes font partie des 'victimes' de cette erreur.

Les adresses ont été publiées en ligne pendant une heure vendredi passé (le 27 décembre) quand le Cabinet Office a affiché les nominés des New Year’s Honors, y compris les chevaleries.

"L’information a été supprimée le plus vite possible. Nous nous excusons à toutes les personnes concernées et essayons de comprendre ce qui s’est passé" a déclaré le Cabinet Office.

Le Bureau du commissaire à l’information a déclaré qu’il enquêtait "en réponse à des informations faisant état d’une violation de données impliquant le Cabinet Office et la liste des honneurs du nouvel an". Il peut infliger des amendes pour atteinte à la vie privée.

Le Cabinet Office britannique publie une liste des personnes récompensées pour mérite, service ou bravoure deux fois par an : peu de temps avant le réveillon du Nouvel An et le samedi de juin, date à laquelle l’anniversaire de la reine Elizabeth II est officiellement célébré.