Le retour de Meghan Markle à Los Angeles avec le Prince Harry

Jeune fille des quartiers modestes de Los Angeles, Meghan Markle est devenue membre de la famille royale britannique. De retour à Los Angeles avec son mari et son fils, qu’en est-il de leur nouvelle vie ? Le DailyMail a pris le temps d’enquêter sur l’arrivée des Sussex à Los Angeles, après un bref passage au Canada. Décidément, Meghan a besoin de soleil ! Après deux années de hauts et de bas en Angleterre, Meghan et le prince Harry ont rompu avec la monarchie pour un nouveau départ avec leur fils Archie en Amérique du Nord. Le couple est parti dans le but de devenir "financièrement indépendant". Après un court passage à Vancouver, ils sont de retour dans la ville natale de Meghan : Los Angeles. Elle y a passé son adolescence, commencé une carrière d’actrice et découvert son amour pour la philanthropie qui la rapproche de son mari.

Proche de sa mère Doria Malgré la célébrité fulgurante de sa fille, la mère de Meghan, prof de yoga, continue de vivre dans un modeste bungalow de style méditerranéen qu'elle a hérité de son père dans le sud de Los Angeles. Son quartier, Windsor Hills (il fallait le faire), surnommé "Black Beverly Hills", est respectable et offre des vues spectaculaires sur les gratte-ciel du centre-ville de Los Angeles. Malgré cela, on est loin de la vie de château dans laquelle Harry a grandi et le faste et le glamour auxquels Meghan s'est habituée. Les Sussex n'avaient pas réussi à convaincre Doria de déménager au Royaume-Uni pour se rapprocher d'eux, même après la naissance de son petit-fils Archie. Maintenant qu'ils ont eux-mêmes déménagé jusqu'à elle, il reste à voir s'ils peuvent convaincre Doria de quitter la maison dans laquelle elle a vécu pendant 25 ans pour partager leur résidence et s'occuper de son petit-fils.

Une équipe de choc pour la carrière de Meghan Même après avoir rejoint la famille royale il y a près de deux ans, Meghan a gardé les services d’une équipe d’élite basée à Beverly Hills pour gérer ses affaires. Maintenant qu’elle est de retour à Hollywood et a besoin de revenus, Meghan serait à la recherche d’un travail qui s’appuie sur ses talents d’actrice. Elle a déjà décroché un contrat pour un documentaire sur les éléphants avec Disney. Quelle future carrière envisage-t-elle pour la fin du confinement ?

Un carnet d’adresses de stars Le retour de Meghan Markle à Los Angeles avec le Prince Harry - © Chris Jackson - Getty Images Les Sussex ne sont pas seulement l’un des couples de célébrités les plus reconnaissables au monde, ils sont également l’un des mieux connectés. Parmi les invités à leur mariage au château de Windsor en mai 2018, on retrouvait notamment George et Amal Clooney, Elton John et la très influente star de la télévision américaine Oprah Winfrey. Il a été récemment dit que les Clooney’s pourraient bientôt déménager de Grande-Bretagne à Los Angeles eux aussi. La star d’Ocean’s Eleven et sa femme, avocate des droits de l’homme, sont les fiers parents des jumeaux Ella et Alexander, qui, à presque trois ans, ne sont pas beaucoup plus âgés que le bébé Archie, âgé de 10 mois. De futurs camarades de jeu ? Oprah, qui possède un ranch de 40 acres au nord de Los Angeles à Montecito, travaille actuellement sur un documentaire sur la santé mentale avec Harry et Meghan et a toujours soutenu le couple dans leurs décisions qu’elle soutient "à 1000%".