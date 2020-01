Le prince Harry et le prince William publient une déclaration conjointe niant les «allégations d'intimidation»

C’est une chose inhabituelle que de voir une déclaration conjointe des deux frères surtout avec les problèmes qu’il y a entre eux depuis des mois.

Ils y nient officiellement les informations selon lesquelles le prince Harry aurait été victime d’intimidation de la famille royale et que cela serait la raison pour laquelle ils ont décidé, avec sa femme, de se retirer. Le prince Harry et sa femme Meghan Markle avaient annoncé leur décision de "prendre du recul" la semaine dernière, créant un chaos extraordinaire outre-Manche.

La déclaration de Harry et William a été publiée ce matin par le palais de Buckingham, quelques heures avant que des membres de la famille royale s’entretiennent à la résidence de la reine (Sandringham) pour faire face aux retombées des récents développements.

"Malgré des dénégations claires, une histoire fausse court aujourd’hui, dans un journal britannique, spéculant sur la relation entre le duc de Sussex et le duc de Cambridge. Pour les frères qui se soucient si profondément des problèmes de santé mentale, l’utilisation d’un langage inflammatoire de cette manière est offensante et potentiellement nuisible."

Dans un article publié par le Times, William aurait déclaré : "Nous étions bras dessus, bras dessous avec mon frère toute notre vie mais ce n’est plus le cas aujourd’hui ; nous sommes deux entités distinctes. Ça me rend triste. Tout ce que nous pouvons faire, et tout ce que je peux faire, c’est essayer de les soutenir et espérer que le moment viendra où nous à nouveau tous les deux sur la même longueur d’onde. J’aimerais que tout le monde joue dans la même équipe."

La réunion d’aujourd’hui à Sandringham sera la première fois que Harry verra sa grand-mère la reine Elizabeth II et son frère le duc de Cambridge depuis que lui et Meghan ont annoncé leur décision de devenir "financièrement indépendants" malgré la demande de la Reine d’attendre avant de faire cette déclaration officielle.