Le Prince Harry est en deuil, sa marraine est décédée

Le prince Harry a partagé ses condoléances aux enfants de sa marraine, Lady Celia Vestey, décédée à l’âge de 71 ans ce week-end. Après avoir appris la fausse couche de sa femme Meghan Markle et la difficulté pour le prince et sa famille de se remettre de ce trauma, voici encore une mauvaise nouvelle pour la famille royale et le prince Harry. Sa mort a été annoncée dans le Daily Telegraph, avec un avis confirmant qu’elle est décédée "subitement, mais paisiblement". L’annonce complète du journal explique : "Celia Elizabeth SRN BA. décédée subitement, mais paisiblement, le samedi 28 novembre, à l’âge de 71 ans. Adorée épouse de Sam. Mère très aimée de William, Arthur et Mary et aimante mamie d’Ella, Frankie, Sam et Cosima. Funérailles privées en famille. Service commémoratif plus tard." Harry a contacté les enfants de sa défunte marraine en privé pour exprimer sa tristesse. Lire aussi : The Crown : la famille royale britannique n’apprécie pas la dernière saison

Le prince Harry avait six parrains et marraines Celia était l’un des six parrains et marraines choisis pour Harry par ses parents, le prince Charles et la princesse Diana, avant son baptême en 1984. Ils avaient également choisi : le prince Andrew, Sarah Chatto la fille de la princesse Margaret Lady, Carolyn Bartholomew l’ancienne colocataire de Diana , Bryan Organ l’artiste britannique, Gerald Ward un ami proche du prince Charles et Lady Vestey. Le baptême de Harry a eu lieu à la chapelle St George – où il épousera plus tard la duchesse de Sussex – avec une réception ultérieure au château de Windsor. La reine et le prince Philip étaient présents, aux côtés des parents de Diana, Earl Spencer et Frances Shand Kydd.