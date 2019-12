Le prince Charles donne des nouvelles de son père, hospitalisé depuis vendredi

Cela faisait des mois qu’on ne le voyait plus sur le devant de la scène, aux côtés de sa femme Elisabeth II.

Le duc d’Edimbourg, 98 ans, a été admis vendredi à l’hôpital Edward-VII à Londres, où il est "traité en observation en raison de problèmes de santé préexistants".

Le Prince Charles tient à souligner que son père est très bien suivi et qu’il a été admis à l’hôpital par précaution. On ne sait pas si le duc pourra être en famille pour Noël. La Reine n’a pas modifié son programme et s’est rendue Sandringham en train ce jour-là. Elle était également dimanche dans la presse, se rendant à l’église.

Le Prince avait pris sa retraite en août 2017 (à 95 ans). Il a participé à plus de 22.000 engagements publics officiels depuis 1952, année d’accession au trône par sa femme Elisabeth II. On continuait malgré tout à le voir à différents évènements publics.

Une année difficile pour la famille royale avec les accusations du Prince Andrew dans des affaires peu reluisantes de pédophilie et le couple Harry-Meghan qui se retire de la vie publique et s’en prend à la presse britannique.