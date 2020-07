Le livre qui revient sur le scandale d'Harry et Meghan avec la monarchie britannique.

"Seuls" et "sous pression", le prince Harry et son épouse Meghan ont tenté de prévenir la reine Elizabeth II avant de prendre leurs distances avec la monarchie britannique en janvier, avance un livre écrit sans la participation du couple et dont des extraits ont été publiés samedi par le Times.

Harry, sixième dans l'ordre de succession au trône britannique, et son épouse Meghan, ont affirmé via leur porte-parole ne pas avoir contribué à l'ouvrage "Finding Freedom" ("Vers la liberté"), qui paraitra le 11 août. Des amis du couple se sont en revanche livrés auprès des auteurs, les journalistes Omid Scobie et Carolyn Durand.