Le compte Instagram secret du Prince Harry révélé

Toutes les stars (pratiquement) ont un compte Instagram mais le Prince Harry, en raison de sa place dans la famille royale britannique, ne pouvait pas faire ce qu’il voulait sur son compte.

Le Daily Mail délivre des infos contenues dans Finding Freedom, le fameux livre qui traite de la vie et du scandale depuis l’arrivée de Meghan Markle dans la famille royale.

Le prince Harry et Meghan Markle se sont suivis sur Instagram après leur premier rendez-vous secret. Un compte tout aussi secret qui fait référence à l'amour du Prince pour la musique house : SpikeyMau5, inspiré du DJ canadien Deadmau5 mais également du nom de code utilisé par les officiers de Scotland Yard qui surveillaient le duc de Sussex 24h/24 et 7j/7, comme on l’apprend dans Finding Freedom. Le compte sera supprimé après la déclaration officielle de leur relation.

La photo de profil du compte Instagram était un casque en forme de souris. Il avait déjà attiré l’attention à l’époque où Meghan est devenue l’une des deux seules personnes abonnées au compte il y a quatre ans, juste après leur rendez-vous au Dean Street Townhouse à Soho. Ce même soir de l’été 2016, Meghan publiait une photo de bonbons "Love Hearts" avec écrit "Kiss Me" accompagné de la légende "Lovehearts in #London", sur son compte Instagram public… Vite sous le charme Meghan !

Le Prince ne s’est pas contenté d’un compte instagram secret mais avait également un compte Facebook secret sous le pseudo de "Spike Wells" sur lequel on pouvait voir qu’il était originaire de Maun, au Botswana, une partie du monde que le prince aime particulièrement. La photo de profil était une image du roi Julien, le lémurien du film Madagascar.

Les deux comptes sont aujourd'hui fermés puisque le Prince a pris son indépendance de la famille royale et peut désormais faire(presque) ce qu'il veut de son image publique.