Le cadeau bizarre du Prince William à Kate Middleton au début de leur relation

Pas exactement le cadeau le plus romantique, même si la personne qui vous l’offre est le futur roi d’Angleterre…

Lors d’une apparition dans le podcast "That Peter Crouch" de la BBC, le prince William a évoqué les débuts de sa relation avec Kate Middleton, y compris un cadeau qu’elle ne se lasse jamais de lui rappeler.

Les animateurs du podcast, Peter Crouch, Chris Stark et Tom Fordyce, discutaient des pires cadeaux qu’ils aient jamais offerts à leurs partenaires. L’un d’eux avait offert un arbre à quelqu’un… On est déjà bien dans le cadeau inoubliable (et bizarre ?) mais est-ce que le duc de Cambridge peut gagner le concours du pire cadeau ?

"Je peux probablement", a répondu William, "j’ai offert une paire de jumelles à ma femme. Elle ne m’a jamais laissé oublier ça. C’était au début de notre histoire. Je pense que cela m’a aidé à la conquérir. Elle est tombée amoureuse de moi à ce moment-là". Le Prince a un grand sens de l’humour, dis donc !

Il a poursuivi : "J’essayais de lui montrer : 'elles sont vraiment incroyables ! Regarde jusqu’où on peut voir !' Elle m’a regardé l’air de dire : 'Ce sont des jumelles. Et alors ?'… ça ne s’est pas bien passé."

Le Prince William se demande encore aujourd’hui ce qui lui est passé par la tête : "Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je lui ai acheté une paire de jumelles."

Il a dû lui offrir de plus beaux cadeaux depuis (on espère).