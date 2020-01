La Reine soutient Harry et Meghan et surprend tout le monde

La réunion de crise avait lieu hier et la presse s’était regroupée devant la résidence royale de Sandringham en attendant le dénouement de cette affaire qui ébranle la monarchie britannique.

Elle n’est pas près de laisser sa couronne aux prochaines générations puisque la famille a encore vraiment besoin d’elle, elle qui vient une nouvelle fois de sauver les meubles. Elisabeth II n’en peut plus de se moderniser et de vivre avec son temps et elle force l’admiration de ses sujets et de l’ensemble de la presse au sortir de la réunion à Sandringham.

Meghan étant repartie au Canada la semaine passée pour retrouver son fils, c’est par téléphone qu’elle a participé à la réunion de crise qui a généré nombre de spéculations qui ont finalement été soulagées vers 17h à la sortie d’un communiqué officiel rassurant sur l’unité des Windsor :

"Ma famille et moi apportons tout notre soutien à Harry et Meghan et leur désir de commencer une nouvelle vie. […] Même si nous aurions préféré qu’ils restent […] nous respectons et comprenons leur envie d’indépendance tout en restant des membres précieux de ma famille."

Analyse du communiqué par la presse

S’en est suivie une analyse minutieuse de l’ensemble du document par la presse britannique et mondiale pour essayer de lire entre les lignes. Ce qui frappe directement est l’utilisation des termes "Harry et Meghan" plutôt que "duc et duchesse de Sussex", cela ne peut être un oubli et les interprétations négatives vont bon train. Un autre élément qui a frappé la presse est le ton intime et l’utilisation de "ma famille" dans un communiqué officiel qui laisse penser que c’est une grand-mère aimante qui a écrit ses lignes.

Cependant, peu de réponses quant à la manière dont la transition va se passer. On se demande comment le couple sera indépendant financièrement, ce qu’ils vont garder comme source financière liée à la famille royale, ce qu’ils pourront prendre comme emploi sans exploiter leur image de marque de membres de la famille royale, etc.

Le communiqué de la Reine se termine ainsi : "Il s’agit de questions complexes à résoudre pour ma famille et nous devons y travailler mais j’ai demandé que des décisions finales soient trouvées dans les prochains jours."

Un échec de la famille royale?

Selon le correspondant royal de la BBC, Jonny Dymond, "c’est un échec de l’institution. La famille royale n’a pas réussi à garder le couple mais réalise qu’il vaut mieux les avoir de leur côté plutôt qu’en dehors du clan".

Avec ce communiqué, la famille royale veut se montrer unie, faire taire les mauvaises langues et les rumeurs de conflits internes mais les prochains jours risquent encore d’être compliqués pour arriver à un accord qui satisfasse tout le monde.