La reine d'Angleterre vend un gin fait avec les plantes du jardin de Buckingham

Le gin officiel de Buckingham Palace à 40 £ est fabriqué à partir d’ingrédients triés sur le volet dans le jardin du palais. Le Royal Collection Trust l’a lancé après avoir subi des pertes d’argent en raison de la fermeture de ses sites pendant la crise du Covid-19.

On apprend dans le Mirror que le gin officiel de Buckingham Palace, infusé avec des notes d’agrumes et d’herbes, est fabriqué à partir d’ingrédients provenant directement du jardin de Buckingham Palace. Les fans devraient se précipiter pour acheter ce gin sec 'made in London' qui sera bien entendu vendu en petit lot sur le site de la Royal Collection Trust et servi lors de futurs événements officiels au Palais.

A 42%, le gin est créé à partir de 12 plantes, comprenant notamment de la verveine citronnée, des baies d’aubépine, des feuilles de laurier et des feuilles de mûrier.

La reine mère (mère d'Elisabeth II) était connue pour son amour des cocktails au gin, son préféré étant un Dubonnet – une part de gin et deux parts de Dubonnet, avec des glaçons et une tranche de citron. Le site Web de la Royal Collection Trust propose une suggestion pour savourer au mieux le nouveau gin : une part de gin, du tonic et une tranche de citron. Simple et efficace !

La bouteille est en verre transparent et turquoise avec le dessin d’une couronne et d’un anneau de fleurs entrelacés dans un cercle doré et un bouchon de couleur or. Au dos, on peut y voir un croquis du palais de Buckingham. Une vraie pièce de collection !

Malheureusement, l’envoie ne se fait qu’en Angleterre (en raison du Covid-19) donc si vous avez des amis anglais, c’est le moment de faire jouer vos relations pour vous procurer cette bouteille de gin. Tout le monde ne peut pas dire qu’il a bu un gin tonic en provenance des jardins de la reine d’Angleterre.