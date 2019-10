Au contraire de la Reine Elisabeth II, dont le père n’était pas destiné au trône, notre princesse est née pour être Reine et on peut dire qu’elle évolue avec son temps. On peut espérer une reine proche de son peuple, digne mais accessible, jolie et naturelle, Belge en somme !

Son nom était-il prédestiné ? En tout cas ce qui est sûr c’est que nous allons un jour avoir notre Elisabeth à nous et que, un peu comme la Reine d’Angleterre, on salue déjà sa prestance et son aisance à seulement 18 ans.

18 ans et toutes ses dents

La princesse Elisabeth déjà reine dans le cœur des Belges - © HAND OUT BELGIAN ROYAL PALACE - BELGAIMAGE

Ce vendredi, elle fête ses 18 ans (et on espère qu’elle a toutes ses dents). Un cap important puisqu’elle atteint l’âge légal pour succéder à son père s’il choisissait d’abdiquer ou s’il disparaissait prématurément (ce qu’on ne lui souhaite pas). On la voit d’ailleurs ces derniers mois faire des apparitions remarquées (tant par sa prestance que par ses tenues) dans divers évènements publics. Ces occasions permettent au peuple belge de suivre sa vie et son éducation royale, de se sentir plus proche de la famille Royale et de se lier à la future génération régnante.

Cependant, d’un point de vue purement technique, rien ne va changer pour elle dans sa vie de tous les jours. Elle va continuer ses études à l’Atlantic College aux Pays de Galles en anglais et poursuivra ensuite des études universitaires pour parfaire sa formation de future cheffe d’Etat. Un rôle pour lequel elle est doucement et royalement préparée par ses deux parents depuis sa naissance. Elle a également pu assister à la passation de pouvoir de son grand-père à son père et était en âge de comprendre et de suivre ce changement de tête couronnée. Une corde de plus à son arc.