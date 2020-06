La femme de Dr. Dre, Nicole Young, demande le divorce après 24 ans de mariage

Après 24 ans, il semble que Nicole Young ait décidé que le moment était venu d’oublier Dr. Dre.

TMZ l’explique sur son site : Nicole Young a demandé le divorce lundi à la Cour supérieure du comté de Los Angeles contre le Dr Dre, le nom de scène d’Andre Romelle Young, après 24 ans de mariage, invoquant des différences irréconciliables.

Nicole Young a épousé le rappeur et producteur le 25 mai 1996. Le couple a eu deux enfants, un fils Truice, né en 1997 et un autre, Truly, né en 2001. Ils ont rejoint les quatre enfants que Dr Dre avait eus de relations antérieures et son défunt fils Andre Young Jr., décédé en 2008 à l’âge de 20 ans.

En décembre, le Dr Dre, dont la valeur estimée actuelle s’élève à environ 800 millions de dollars, a dépassé la liste des dix musiciens les plus rémunérateurs de Forbes devant Taylor Swift et Beyoncé, bien qu’il n’ait plus sorti d’album depuis 2015.

Le couple n’avait pas de contrat prénuptial qui aurait pu cadrer un éventuel divorce.