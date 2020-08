Katy Perry et Orlando Bloom sont les heureux parents d'une petit Daisy Dove Bloom

Katy Perry a donné naissance à une petite fille et faisait des allusions pas si subtiles au nom du bébé depuis des mois avec sa chanson 'Daisies' !

Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom, tous deux ambassadeurs du Fond des Nations Unies pour l’enfance, ont laissé l’UNICEF annoncer leur bonheur sans fournir de détails sur la naissance.

"Nous flottons avec amour et émerveillement à la suite de l’arrivée de notre fille", ont déclaré les fiers parents dans une déclaration exclusive à l’agence des Nations Unies.

Perry et Bloom ont utilisé leur célébrité pour attirer l’attention sur les mères et les enfants défavorisés qui n’ont pas accès à des soins médicaux de qualité, en particulier pendant la pandémie : "Les communautés du monde entier connaissent toujours une pénurie de personnel soignant et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, principalement de causes évitables. Depuis le COVID-19, beaucoup plus de vies de nouveau-nés sont en danger… En tant que parents d’un nouveau-né, cela nous brise le cœur."

Perry et Bloom ont créé une page de dons pour soutenir l’UNICEF dans la "célébration du cœur que nous savons que notre fille a déjà".

Katy Perry a raconté dans une interview pour Sirius XM comment son annonce de la nouvelle de sa grossesse à sa mère avait été 'ruinée'. Chaque personne proche du couple recevait une bouteille de vin avec une étiquette personnalisée annonçant la grossesse. Katy partait du principe que les gens prenaient la bouteille, disaient merci, la rangeaient et qu’ils découvriraient la bonne nouvelle plus tard. Sauf que sa mère n’a pas suivi les plans établis par Katy : "Ma mère, c’était tellement bizarre, ça n’a pas marché parce qu’en arrivant elle est tout de suite venue voir la bouteille de vin, ce qu’elle ne fait jamais, et elle m’a dit : 'Qu’est-ce que c’est ?' Et c’est comme ça que ça s’est passé… Je suppose que les mamans ont une intuition pas comme les autres."