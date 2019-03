Katy Perry et Orlando Bloom se sont fiancés

C'est le jour de la Saint-Valentin qu'Orlando Bloom a choisi pour demander sa compagne en mariage.

Les deux amoureux sont ensemble depuis 3 ans (depuis une discussion au dessus d'un burger) et on se demandait tous quand ils allaient franchir le pas. C'est donc chose faite maintenant que l'interprète de Legolas a fait sa demande. Katy Perry explique la scène lors de son apparition au Jimmy Kimmel Live :

Nous sommes allés souper, et je pensais que nous irions voir une expo après…mais on a pris un hélicoptère, et il m’a demandée en mariage. C’était très mignon!

Excepté que le trop plein d'émotion à rendu notre Orlando un peu fébrile et il a déchiré sa veste en essayant de sortir la boite contenant la bague (de plus de 5 millions de dollars)et renversé la bouteille de champagne! Heureusement que Katy a de l'humour et qu'elle voit ça comme un moment inoubliable!

Il l'a ensuite emmenée sur un rooftop où sa famille et ses amis étaient là pour les accueillir et fêter le moment romantique tous ensemble. Ils prévoient déjà de partir en lune de miel nudiste... on vous donne l'adresse dès qu'on l'a et on se retrouve là-bas?